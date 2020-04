"Governo ci autorizzi a non far pagare tasse locali per un certo periodo a imprese e commercianti"

"Il Governo ci autorizzi a non far pagare i tributi locali a imprese e commercianti in questo periodo di emergenza", chiede Tiziana Magnacca, sindaca di San Salvo. "Sempre più spesso ci troviamo a dover alzare le spalle, ad essere impotenti di fronte alla situazione che si sta vivendo nelle nostre città".

E spiega il perché di quel commento contro il premier Conte che ha fatto tanto discutere.