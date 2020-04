A Castiglione Messer Marino scatta l’obbligo di mascherine nei locali pubblici

Il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, ha firmato questa mattina un'ordinanza con la quale si dispone l'obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dei locali pubblici e, per gli esercenti, dell'installazione di confezioni di gel igienizzanti per le mani.

Finora, negli altri centri del Vastese, vige solo il consiglio dell'uso della mascherine. A Fossacesia, invece, il sindacoo Di Giuseppantonio ha disposto l'uso obbligatorio delle mascherine su tutto il territorio comunale [LEGGI].

Nel documento si legge:

"Al fine di tutelare ciascun individuo per se stesso e per gli altri, che tutti i soggetti che si trovino nel territorio di questo Comune, in ufficio aperto al pubblico o comunque in altro luogo pubblico chiuso diverso dall’abitazione privata, sono obbligati a tenere coperti bocca e naso, utilizzando apposite mascherine, o in mancanza d’altro, qualunque altro analogo dispositivo di protezione individuale" e "Al fine di tutelare ciascun individuo, che tutti gli esercenti commerciali aperti al pubblico, hanno l’obbligo di installare all’interno del proprio locale, confezioni di gel igienizzanti per le mani, o altri prodotti simili idonei a tal fine".