Coronavirus: 5 casi positivi in più a San Salvo, Magnacca: "Dolore e preoccupazione"

Mentre a Vasto le ultime 24 ore hanno fatto registrare tre nuovi casi positivi al coronavirus [LEGGI], San Salvo aggiorna il proprio conteggio con 5 contagi in più.

A comunicarlo è il sindaco Tiziana Magnacca, contattata dal Dipartimento di prevenzione della Asl: "San Salvo deve contare con dolore e preoccupazione cinque nuovi casi positivi al coronavirus. Si tratta di alcune persone residenti a San Salvo, ma che lavorano fuori città e che giornalmente rientrano a casa, e altri di famigliari già risultati positivi".

"Come per i precedenti casi – aggiunge il primo cittadino – il Servizio sanitario ha provveduto a ricostruire i contatti dei nuovi positivi. Alcuni tra questi erano già da giorni in isolamento domiciliare".

Dei casi segnalati questo pomeriggio quattro persone sono in quarantena obbligatoria a casa, mentre una quinta è ricoverata in ospedale a Pescara.