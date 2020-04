Mezz’ora con... Denis Colonna: "Anche a distanza abbiamo mantenuto viva la devozione a San Vitale"

Quella di ieri sarebbe stata una giornata di festa a San Salvo per il primo degli appuntamenti dedicati al patrono San Vitale martire. La sfilata delle some, la benedizione in piazza, la cottura e la distribuzione delle sagnitelle preparate da decine di volontari avrebbero segnato un giorno che, ogni anno, vede una grande partecipazione popolare. Ma l'emergenza Coronavirus ha imposto lo stop ad ogni attività pubblica e quindi anche la festa di San Vitale - così come già accaduto per la Pasqua - viene vissuta in modalità differente. Il Comitato feste, con il parroco Don Raimondo Artese, ha quindi proposto a tutti i cittadini di rinnovare la tradizione ognuno nelle proprie abitazioni. E così ieri sono stati in tanti a cimentarsi nella preparazione delle tipiche sagnitelle che poi Don Raimondo ha benedetto in diretta streaming.

Denis Colonna, componente del Comitato feste San Vitale, ci ha fatto ripercorrere la storia di questa antica devozione e ci ha raccontato come, anche in questo periodo segnato dall'emergenza Coronavirus, i sansalvesi hanno vissuto la giornata dedicata al loro santo patrono.

