Alessio Loreto, in arte Cocheto, pubblica 27: "È il mio modo per far vivere in eterno il ricordo"

È online da qualche giorno ed ha ottenuto già buoni riscontri 27, brano scritto da Alessio Loreto, in arte Cocheto, 19enne di Villalfonsina. "Ho sempre coltivato la passione per la musica e negli ultimi due anni ho intrapreso il mio percorso, iniziando prima con un gruppo di amici e poi continuando in maniera autonoma, collaborando però con diversi ragazzi della zona".

La scrittura di 27 è legata ad un periodo particolare della sua vita. "Iniziai a scrivere il testo durante un periodo buio, ero con la testa lontana dalla terraferma, avevo appena perso un esempio da seguire e non ero molto volenteroso di fare musica né tantomeno ne ero in grado. Un giorno però, stanco della situazione, capii di dover buttare fuori tutto, non importava come, avevo il bisogno di farlo! Iniziai a viaggiare con il pensiero, ma tutto mi riportava al mio dolore, da lì nacque il ritornello.

Iniziai a cantarlo senza sosta, come se la mia voce potesse superare ogni barriera, perfino un muro di nuvole posato sulla mia testa e nel momento in cui completai il testo sentii finalmente di essere libero. Il testo, pur se interamente scritto da me non lo sento completamente mio, perché voglio condividere con l’ascoltatore la gioia provata nel ricordare a mio modo ciò che non ho più".

Il brano vede la collaborazione con Alessandra D’Ippolito, in arte Allez, anche lei appassionata di musica da sempre e cantante sin da piccola.

"Ventisette - dice Alessio - non è solo un brano, ventisette è un sentimento, uno stato d’animo, un momento di riflessione, è il mio modo per far vivere in eterno il ricordo!".