"Ieri ho consegnato 150 mascherine all’ospedale di Vasto, non c’è nulla di irregolare"

L'imprenditore che ieri ha consegnato le mascherine all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto contatta Zonalocale per smentire quanto pubblicato dalla Protezione civile sulla propria pagina Facebook: "Chi fa del bene - dice - spesso non viene apprezzato. Venerdì - afferma - sono andato a consegnare gratuitamente 40 mascherine alla polizia locale di Vasto. Non è la prima donazione che ho fatto da quando è iniziata l'emergenza coronavirus. Ho dato tutto quello che potevo dare".

"Dopo la consegna gratuita - afferma l'imprenditore - sono stato contattato da alcuni medici dell'ospedale di Vasto, che mi hanno chiesto 150 mascherine, per le quali ho chiesto un prezzo di un euro l'una, ossia la metà dell'attuale valore di mercato delle mascherine chirurgiche 3 veli. Non c'è nulla di irregolare, tutto è avvenuto nella massima trasparenza. Inoltre - annuncia - presto metteremo in commercio un nuovo tipo di mascherina, il modello P100, che garantirà il 100% di filtraggio e la possibilità di riutilizzo tramite lavaggio a 60 gradi".