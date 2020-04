Monsignor Forte celebra la Festa della Divina Misericordia nel ricordo di Massimiliano Caruso

Sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, a celebrare domani, domenica 19 aprile, la Festa della Divina Misericordia nella concattedrale di San Giuseppe a Vasto.

La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Misericordia Tv [GUARDA].

Una cerimonia nel segno del ricordo di Massimiliano Caruso, cui sarà dedicata una preghiera: "In questo giorno in cui ricorre l’anniversario della Tua scomparsa, il nostro Pensiero va a te Massimiliano. Oggi più che in altri giorni la nostra mente viene travolta dai ricordi dei momenti che abbiamo vissuto con te. Tu che con le Tue risate, le Tue azioni e la Tua professionalità hai conquistato il cuore di famigliari, amici, colleghi e pazienti anche oggi ci unisci in preghiera. Nonostante il periodo difficile e di emergenza che stiamo vivendo a livello mondiale, che ci costringe all’isolamento, alle preoccupazione per la salute e per il lavoro, il nostro pensiero va a Te che non potremo mai dimenticare. Ognuno di noi ha un ricordo che lo lega a Te e alcuni di noi si sono conosciuti e hanno condiviso momenti di gioia grazie a Te. Anche oggi, nel Tuo nome, come tante volte è accaduto in passato anche quando eri in vita , un’intera comunità di persone si riunisce grazie a Te pregando per la Tua anima e per quella di tutte le persone che stanno perdendo la vita in solitudine a causa del Coronavirus. La Tua immagine indelebile sopravvive nei nostri ricordi e in tutti quelli delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Massimiliano, che anche in vita hai dimostrato di essere un Angelo, continua a Partecipare alla nostra vita terrena e prega anche Tu da lassù per noi. Amen".