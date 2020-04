Mezz’ora con... Massimo Bellano: l’attività del Club Italia continua anche "a distanza"

Puntata a tinte "azzurre" quella di ieri della nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento in diretta su Instagram. Il nostro ospite è stato Massimo Bellano, allenatore di pallavolo vastese, da tre anni alla guida del Club Italia femminile, che milita in A2, e allenatore delle nazionali under 19-20 con cui ha conquistato l'oro europeo - nel 2018 - e l'argento mondiale - nel 2019 -.

Coach Bellano ci ha raccontato come, anche in questa fase, lo staff azzurro stia curando il lavoro delle ragazze del Club Italia, per mantenere la giusta "tensione" ed essere pronte quando ripartiranno le attività. C'è poi l'incognita sull'attività delle nazionali, con gli appuntamenti dell'estate che potrebbero essere rinviati al prossimo autunno-inverno dando così l'opportunità al gruppo azzurro di puntare a risultati importanti.

Nel video l'intervista a Massimo Bellano.

