Cinghiali a spasso nella zona industriale di Punta Penna, a rischio la sicurezza stradale

Quello dei cinghiali è un problema che affligge il nostro territorio ormai da anni. Svariati esemplari sono stati avvistati sempre più spesso e sempre più vicino alle zone abitate o alle arterie principali.

È di ieri pomeriggio l'ultima segnalazione che documenta la presenza degli ungulati nella zona industriale di Punta Penna, nei terreni adiacenti la ditta Puccioni. "Tutti i pomeriggi, intorno alle 17.00, una quindicina di esemplari si avvicina a questa zona in cerca di cibo, e il caldo non fa che peggiorare la situazione", commenta Pietro Marino, amministratore delegato di Agemar (Agenzia Marittima Vastese).

"È un problema noto da anni, - dichiara - i cinghiali sono ormai una presenza costante, e quello che preoccupa maggiormente è la sicurezza stradale. Gli animali si avvicinano alla strada provinciale costeggiandola, con tutti i rischi per chi la percorre. Nonostante il blocco di questo periodo, la zona industriale del Porto di Vasto lavora e ci sono spostamenti di uomini e mezzi. Sappiamo che in questo momento ci sono ben altre preoccupazioni, ma è importante cercare di trovare una soluzione al problema, per la messa in sicurezza della zona e dei cittadini".