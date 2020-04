A fuoco magazzino nella notte, vigili del fuoco spengono il rogo in contrada Miracoli

I vigili del fuoco hanno spento stanotte l'incendio scoppiato in un deposito di mobili a Casalbordino.

La chiamata di emergenza è giunta attorno alle 4 al 115. Dal Distaccamento di Vasto è subito uscita una squadra, che ha raggiunto località Miracoli, dove le fiamme si stavano sprigionando dal'interno del piccolo magazzino in mattoni forati.

Nel giro di due ore, i vigili del fuoco sono riusciti a domare definitivamente il rogo, le cui cause sono in corso d'accertamento. Ieri mattina erano stati impegnati a Vasto nel soccorso a un anziano che era caduto in casa.