"Sono della Protezione civile" e tenta di vendere mascherine in ospedale, ricercato

Approfitta dell'emergenza coronavirus per mettersi a vendere mascherine nell'ospedale di Vasto spacciandosi per volontario della Protezione civile e riuscendo a scappare all'arrivo delle forze dell'ordine.

A rendere noto l'episodio di sciacallaggio è la stessa Protezione civile di Vasto tramite la sua pagina Facebook: "Oggi pomeriggio è stato segnalato un tizio intento a vendere mascherine all’interno dell’ospedale civile di Vasto. Lo stesso, con spiccato accento napoletano, si spacciava per un volontario del gruppo di Protezione civile di Vasto. Appena ricevuta la segnalazione, abbiamo richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul posto immediatamente". L'ignoto "si dileguava nei vicoli innanzi la struttura sanitaria. Trattasi di un impostore. Nessun volontario della nostra organizzazione ha mai venduto e ne mai venderà mascherine in nessun posto, nessun modo e in nessuna circostanza. Sia legalmente che moralmente non possiamo effettuare tale operazione! Chiediamo a tutti di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine tali comportamenti in modo da poter punire i responsabili di questi ignobili gesti".