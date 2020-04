Mezz’ora con... Alessandro Gentile: "Più supporto alla salute mentale degli operatori sanitari"

Puntata dedicata alla "mente" quella di ieri della nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento di Zonalocale in diretta sul nostro profilo Instagram. Con il dottor Alessandro Gentile, psichiatra e psicoterapeuta. Prendendo spunto da un articolo pubblicato insieme a suoi colleghi sulla rivista Psichiatry online [LEGGI], abbiamo parlato di quanto sia importante - soprattutto in questa fase - dare supporto alla salute mentale degli operatori sanitari, provati dal lavoro nell'emergenza Coronavirus.

Con il dottor Gentile abbiamo affrontato anche altri aspetti, come la modalità con cui bambini, giovani e ragazzi affrontano questi giorni, il ruolo importante dei genitori, degli insegnanti. E poi di quanto sia necessario fare, oggi più che mai, fronte comune per promuovere la cultura - in tutti i campi - in modo efficace per dare una risposta sana ai tempi che viviamo.

Nel video l'intervista al dottor Alessandro Gentile

