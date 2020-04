Il Lions Club San Salvo dona mascherine all’istituto "San Francesco"

Anche il Lions Club di San Salvo partecipa alla gara di solidarietà contro l’emergenza sanitaria da Covid-19 rispondendo alla richiesta di mascherine da parte dell'istituto di riabilitazione "San Francesco" di Vasto.

"Ci siamo rimboccati le maniche per contribuire alla gestione dell’emergenza sanitaria donando le quasi introvabili mascherine per proteggere medici, infermieri, paramedici ed educatori nel loro duro e instancabile lavoro che quotidianamente affrontano con grande coraggio", spiegano dall'associazione.

Nelle scorse settimane, i Lions di San Salvo insieme a quelli di Vasto si erano già attivati con vari service per aiutare l’ospedale.

Il club sansalvese non si è comunque fermato e ha avviato una raccolta fondi interna e nelle prossime settimane interverrà a favore di chi avrà bisogno di dpi, materiale medico ecc.

"In tutto il Distretto 108A (Abruzzo, Molise, Marche e Romagna) sono stati già donati dispositivi e materiali medici per oltre 420mila euro e ci si sta organizzando per il dopo-emergenza che si prevede altrettanto difficile".