Alejandro e la mamma in servizio all’ospedale di Reggio: "Non vedo l’ora di riabbracciarla"

La mia cara mamma



La mia cara mamma si chiama Giorgia D'Aulerio, ha 26 anni, e si è laureata 5 mesi fa in assistenza sanitaria. In questo brutto periodo mia madre è stata chiamata a lavorare all'ospedale di Reggio Emilia, per aiutare tante persone per questo brutto virus.

Sono tanti giorni che non vedo mia madre e mi manca tantissimo. Non vedo l'ora di riabbracciarla e sono davvero fortunato ad avere una mamma così coraggiosa.

Mamma mi manchi tantissimo e ti voglio un mondo di bene.

Alejandro - 9 anni