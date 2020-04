Mezz’ora con... Michael Rossi e il Futsal Vasto: "Al primo posto la crescita dei ragazzi"

Riparte, dopo qualche giorno di pausa per la Pasqua, l'appuntamento quotidiano delle 19 con la Mezz'ora con..., lo spazio di Zonalocale in diretta su Instagram. Spazio al calcio a 5 con Michael Rossi, allenatore della squadra del Futsal Vasto che milita in serie C1. Con lui abbiamo parlato di come i giocatori stanno vivendo questo momento di stop dei campionati - con il mondo del pallone che non ha ancora preso decisioni definitive sulla sorte dei campionati - e di come la società biancorossa si stia impegnando, anche in questo periodo, per continuare a mantenere i legami con tutti i suoi tesserati. E, dopo diversi progetti rivolti alla comunità, anche durante questa emergenza Coronavirus la società biancorossa ha dato il suo contributo con una raccolta fondi per acquistare materiale poi donato all'ospedale San Pio.

Nel video l'intervista a mister Michael Rossi.

