Il pilota Luigi Perchinunno e Sabina, l’amore è più forte del virus: in municipio il fatidico "sì"

Dopo vent'anni insieme, si sono sposati oggi nell'aula del Consiglio comunale di Vasto. Nonostante l'emergenza coronavirus, l'asso vastese dell'automobilismo, Luigi Perchinunno, e Sabina Ciavatta non hanno rinunciato all'appuntamento più importante della loro vita: a mezzogiorno si sono presentati, puntuali, in municipio per pronunciare il fatidico "sì".

Il loro matrimonio è stato celebrato dal consigliere comunale Edmondo Laudazi, "in gran segreto", scherza Luigi Perchinunno per sdrammatizzare sul fatto di aver dovuto applicare misure di distanziamento previste dai decreti, che impongono cerimonie nuziali senza invitati, alla presenza solo del celebrante e dei testimoni.

"Fino a ieri - confida - ero tranquillissimo. Stamattina presto, prima di andare alla cerimonia, ho sentito l'emozione".

Agli sposi tanti auguri da Zonalocale.