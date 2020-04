Il Comune di San Salvo apre al rimborso dei buoni mensa per la scuola

Il Comune di San Salvo pensa al rimborso dei buoni mensa per la scuola. Questi, non usati da bambini, a meno che non servano per il prossimo anno scolastico, potranno essere rimborsati. Ad annunciarlo sono il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza.

"Sono allo studio le modalità operative per venire incontro alle famiglie ed evitare che vadano perduti i soldi pagati per l’acquisto dei buoni – dice il Comune – L’amministrazione comunale ha ritenuto giusto ed equo procedere al rimborso non consumati".

"Siamo in attesa delle decisioni formali da parte del governo sul lockdown e delle conseguenti comunicazioni del ministro della Pubblica istruzione – aggiunge il sindaco – relativamente alla chiusura dell’anno scolastico. Solo allora si potrà decidere il rimborso e quindi consentire la richiesta".