Dall’Apd Casalbordino 500 mascherine in dono alle famiglie del paese

L'Apd Casalbordino, dopo aver contribuito alla raccolta fondi per l'acquisto di ventilatori polmonari per gli ospedali, ha messo in campo un'altra iniziativa di solidarietà per dimostrare vicinanza alle famiglie del paese in questa fase di emergenza. Sono state acquistate dai dirigenti Giuseppe Vaccaro e Alessandro Santoro, con il supporto del Team, 500 mascherine che verranno donate alle famiglie casalesi.

"Le mascherine servono, sono indispensabili e costano. Ne abbiamo acquistate un grosso quantitativo, di quelle con il filtro e certificate come dispositivo di protezione individuale, per farne dono agli abitanti di Casalbordino che in questi giorni abbisognano di aiuti concreti - spiega Alessandro Santoro -. Sono dispositivi utili ed indispensabili nel nostro quotidiano se si deve andare a lavoro, oppure a fare la spesa, in farmacia per i medicinali o muoversi per motivi di salute. Ringrazio il nostro gruppo di lavoro dell'Apd Casalbordino, sempre solerte in queste attività sociali che si occuperà di raccogliere le richieste e consegnare a domicilio le mascherine".

Chi avesse necessità potrà rivolgersi ai numeri di telefono, telefonando o inviando un messaggio, ai numeri forniti dalla società. Poi, il 18 aprile, inizierà la consegna. "Fin da ora potete chiamarci o mandarci un messaggio wathsapp specificando le vostre esigenze e il vostro indirizzo in modo che ci si possa raccordare per la consegna in assoluta sicurezza - spiega Giuseppe Vaccaro -. Faccio i complimenti al nostro patron Alessandro Santoro che, neanche a dirlo, dimostra sempre di essere una persona generosa e che ha a cuore le sorti della nostra cittadina. Tengo a precisare che per l'acquisto delle mascherine abbiamo utilizzato risorse proprie senza intaccare sui bilanci dell'associazione o altre forme di aiuti. Si tratta di un gesto significativo. Ringraziamenti anche alle nostre amate collaboratrici Annagrazia, Rosella, Enrica, a Carlo e a tutto il Team dell'Apd Casalbordino capitanato da Paola e Domenico. È questo il momento di dimostrare fattivamente quanto amiamo Casalbordino".

Per contatti

- Anna Grazia Augelli 3397457206

- Alessandro Santoro 3476158853

- Giuseppe Vaccaro 3200470008

- Rosella Tullio 3935276429