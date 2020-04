Cassa integrazione prorogata al 26 aprile in Pilkington, Primo e Bravo

Cassa integrazione prorogata fino al prossimo 26 aprile in Pilkington, Primo e Bravo. I vertici aziendali lo hanno comunicato alle organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dal dpcm del 10 aprile scorso. I tre stabilimenti, complessivamente, occupano circa 2.500 persone.

Non cambia, invece, la situazione dei forni Float che resteranno in funzione producendo vetro da rottamare con le consueguente perdite che nei giorni scorsi hanno suscitato più di un timore [LEGGI]. Continueranno, inoltre i servizi ausiliari e indispensabili per la sicurezza e la sorveglianza degli impianti.