Atti vandalici a Pasqua, il sindaco Moro: "Lentellesi persone oneste che rifiutano questi gesti"

Il sindaco di Lentella, Carlo Moro, interviene dopo i casi di vandalismo registratisi a Pasqua [LEGGI]. In pieno giorno, ignoti hanno imbratto le auto parcheggiate in una traversa di via Garibaldi e la saracinesca di un garage e, in un terreno agricolo sulla Provinciale all'ingresso del paese, hanno tagliato di netto cinque ulivi. Non è detto che i due episodi siano collegati tra loro; le forze dell'ordine si stanno avvalendo delle immagini della videosorveglianza.

"Esprimo la solidarietà e la vicinanza ai cittadini e al capogruppo di maggioranza Gianni Cordisco per gli atti che sono stati perpetrati nei loro confronti nel giorno di Pasqua – dice il primo cittadino – Sono atti che condanniamo fermamente senza se e senza ma. I lentellesi sono persone oneste e dall'alto valore morale che rifiutano duramente questi gesti. Le forze dell'ordine con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza stanno ricostruendo l'accaduto e presto saranno individuati responsabili".

Gli autori di questi gesti, inoltre, se individuati, saranno chiamati a rispondere anche delle violazione delle misure restrittive per il contenimento della diffusione del coronavirus.