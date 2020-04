Palmer: "Le istituzioni hanno dimenticato l’emergenza cinghiali"

Il segretario provinciale dell'associazione Movimento Iustitia Nova, Orlando Palmer, torna sull'annosa questione cinghiali e, in una lettera aperta inviata al consiglio comunale di Vasto, invita gli amministatori a prendere provvedimenti.

"In queste settimane ho ascoltato molte lamentele di cittadini e agricoltori in merito al problema dei cinghiali. - scrive Palmer - Da quando la città è diventata un deserto con un silenzio quasi tombale, gli ungulati prolificano, hanno la meglio sulle terre coltivate e vanno a spasso per le strade avvicinandosi molto alle abitazioni, recando parecchi disagi sia a chi deve spostarsi a piedi per andare, ad esempio, a fare la spesa, sia a chi si sposta in macchina e rischia di fare incidenti".

"I coltivatori, che vivono di quello che producono, sono esausti e amareggiati poiché la loro unica entrata economica è pari quasi a zero e non sono riusciti a recuperare molte delle spese sostenute. - continua - Qualche mese fa la Regione, la Provincia e l’amministrazione comunale avevano promesso di trovare una soluzione a questo problema ma è evidente che, fino ad ora, non sono stati fatti progressi".

"Vorrei chiedervi quando vi attiverete per gestire queste situazioni e per dare un po' di tranquillità ai cittadini e, soprattutto, agli agricoltori affinché possano avere la soddisfazione di vedere i frutti del loro lavoro. Sono certo che prenderete seriamente in considerazione la mia richiesta e quella di chi soffre per questa situazione e che darete una degna risposta", conclude.