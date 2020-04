In videoconferenza si può fare un concerto: "Dall’Abruzzo abbracciamo l’Italia e il mondo"

Suonando a distanza si può anche fare un concerto. In videoconferenza. L'idea è del compositore vastese Raffaele Bellafronte, l'esecuzione affidata a due musicisti di talento: Davide Di Ienno e Mario Stefano Pietrodarchi. "Histèrico - spiega Bellafronte - è il secondo tempo della Suite n.1, scritta da Bellafronte nel 1994. "La presentiamo nella versione inedita per bandoneon e chitarra. Ad interpretarla, due splendidi musicisti: Davide Di Ienno, chitarrista, che esprime il suo grande talento nella musica da camera, oltre che in quella solistica, e Mario Stefano Pietrodarchi, grande bandoneonista che ha suonato in tante delle più belle sale da concerto del mondo. Noi siamo in Abruzzo, sia il compositore che gli interpreti, e da qui vogliamo abbracciare simbolicamente tutte le regioni d'Italia e tutto il mondo in un momento di così grande sofferenza". Il video, concesso in anteprima a Zonalocale: