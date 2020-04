Vincenzo Marchioli torna responsabile della Polizia locale di San Salvo

Ruolo di responsabile dello staff di Polizia locale ri-conferito a Vincenzo Marchioli. Si tratta di un nuovo avvincendamento in attesa dell'incarico a un nuovo comandante. Questo, in realtà, era stato trovato alla fine del mese di luglio dell'anno scorso, Massimo Belli che poi lasciò per prendere servizio vicino al suo Comune di residenza (in provincia di Frosinone) un mese dopo. Al suo posto, in attesa del nuovo bando, fu Nicolino Cilli a ricoprire il ruolo di responsabile del servizio. A cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio del nuovo si parlò dell'ex comandante di Vasto, Ernesto Grippo, in rampa di lancio che però stava partecipando a un concorso per un ruolo simile in una città più prestigiosa e non se ne fece nulla.

L'ultimo capitolo della vicenda, quindi, è la rinuncia di Cilli che ha portato al nuovo avvicendamento con Marchioli. La determina del 10 aprile scorso specifica che l'incarico durerà fino alla conclusione delle procedure di selezione del nuovo comandante.