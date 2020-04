Malore in casa, i vicini lanciano l’allarme. Porta chiusa, soccorritori forzano la finestra

Protezione civile e 118 sono intervenuti stamani nel quartiere di corso Europa per soccorrere una donna che aveva accusato un malore.

L'intervento è stato reso più complicato dal fatto che la porta era serrata.

"Una nostra squadra - racconta la Protezione civile di Vasto sulla sua pagina Facebook - è stata contattata da alcuni cittadini che sentivano la signora lamentarsi all'interno dell'appartamento. Non riuscendo ad accedere per il chiavistello chiuso all'interno i nostri volontari su richiesta della figlia dell'anziana hanno forzato serranda e finestra permettendo all'equipaggio del 118, giunto prontamente sul posto, di prestare i soccorsi del caso. La signora è stata trasportata in ospedale".