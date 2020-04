Protezione civile presidia Riserva e pista ciclabile: "Poche persone, subito rientrare in casa"

"Abbiamo trovato davvero pochissime persone, tutte nei pressi delle loro abitazioni e abbiamo detto loro di rientrare in casa". Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto, descrive una situazione sotto controllo in questa insolita Pasquetta del 2020, che arriva in pieno locwkdown da coronavirus.

Da stamani, 7 mezzi sono usciti dal quartier generale, che si trova nei sotterranei del terminal bus di via Conti Ricci. "Siamo impegnati con un personale di 22 unità, più 4 della Croce Rossa, per vigilare sulle strade e i luoghi in cui si potrebbero assembrare le persone, in particolare la Riserva naturale di Punta Aderci, dove abbiamo dislocato una squadra, e la pista ciclabile di Vasto Marina, che sorvegliamo con due squadre in bici. Non abbiamo trovato in giro quasi nessuno, tranne pochissime persone, tutte nei pressi delle loro abitazioni. A loro abbiamo detto di rientrare a casa e lo hanno fatto subito. Le prossime ore dovrebbero essere ancora più tranquille, perché chi avesse avuto intenzione di trasgredire ai divieti per fare falò o picnic lo avrebbe fatto stamattina".

Anche le forze dell'ordine hanno predisposto controlli e pattugliamenti per la giornata di oggi [LEGGI].