Pasqua solidale per Vivere Vasto Marina: uova di cioccolato ai piccoli pazienti di Pediatria

È stata una dolce Pasqua per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

"Abbiamo voluto portare - raccontano gli esercenti del consorzio presieduto da Piergiorgio Molino - il nostro augurio ai bambini ed al personale sanitario del reparto di Pediatria dell'ospedale San Pio di Vasto, guidato dal dottor D'Alonzo, regalando delle uova di cioccolato realizzate in collaborazione dai nostri soci de La Dolce Vita e Pannamore.

Un piccolo gesto per addolcire la degenza dei bambini ed il lavoro che il personale sanitario sta svolgendo, con sacrificio e professionalità, in questi momenti difficili per noi tutti".