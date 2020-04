Vandali in azione a Pasqua a Lentella: auto imbrattate e ulivi tagliati

Né il rispetto delle misure restrittive per il contenimento del coronavirus, né della Pasqua, tantomeno per le persone che hanno subito i danneggiamenti.

A Lentella, oggi, ignoti hanno agito imbrattando automobili parcheggiate e non solo. In una traversa di via Garibaldi quattro auto sono state vandalizzate con una bomboletta spray, in un'altra stradina a poca distanza la stessa vernice è stata usata sulla saracinesca di un garage. Chi ha agito lo ha fatto presumibilmente intorno all'ora di pranzo.

In un campo coltivato sulla strada provinciale all'ingresso del paese, inoltre, sono stati tagliati di netto, con una motosega, cinque alberi di ulivo.

Non si sa se i vari episodi siano collegati tra loro e non si conoscono i motivi di tali vili gesti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria. "Condanniamo questo vile atto – dice l'assessore Marco Mancini – ed esprimiamo la nostra vicinanza ai residenti danneggiati. Stiamo già dando il nostro contributo per collaborare con le forze dell'ordine".