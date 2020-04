Pasti caldi per la protezione civile: "Questa è una battaglia da combattere insieme"

Come ogni terapia aggressiva il lock-down ha portato con se numerosi effetti collaterali. Così è stato per tutte le coppie di futuri sposi che avevano programmato il loro matrimonio per questa stagione e che hanno visto di colpo vacillare un anno di preparativi. Gli effetti si sono presto propagati all’intero settore del matrimonio, fatto di piccoli artigiani, professionisti, commercianti ed aziende, che oggi vedono la loro attività economica nel pieno della tempesta. "Ma la tutela della salute viene prima di tutto, ed è proprio ai volontari, che stanno combattendo in prima linea questa battaglia, che ha rivolto il suo pensiero il Plaza, una delle realtà più grandi nel mondo del wedding nella nostra regione - dice Paola Paglione, responsabile del Plaza - . Di solito in questa stagione l’intera macchina del Plaza appare come una una nave che viaggia a vele spiegate, oltre 30 persone (senza considerare l’indotto) che ogni giorno operano per rendere perfetto il giorno del matrimonio. Vedere il Plaza completamente fermo ci dava un senso di vuoto, di impotenza.

Questo è il luogo dove si festeggia la nascita di una nuova famiglia, ed è proprio pensando al senso di protezione che ci offre ogni giorno chi combatte da volontario in prima linea, che abbiamo deciso in accordo con l’amministrazione Comunale ed il Sindaco di Vasto Francesco Menna, di offrire il nostro contributo alla protezione civile fin quando non sarà terminata questa emergenza. Lo facciamo preparando un pasto caldo per loro ogni giorno e sapere di poter essere utili ci da la forza per andare avanti in questa battaglia.

Sempre con questo spirito di collaborazione e di unità, abbiamo deciso dal 9 marzo di lanciare una trasmissione in diretta Facebook dal titolo Gold Nuggets - spiega Paglione - . Gold Nuggets è la prima trasmissione nata in questo periodo difficile, per dare a tutti i futuri sposi un aiuto ed un supporto pratico nell’organizzazione del loro matrimonio. All’interno delle dirette si alternano coppie di ragazzi che raccontano il modo in cui stanno affrontando questo periodo e professionisti del matrimonio. Questi ultimi però, per partecipare hanno un obbligo: regalare appunto delle pepite d’oro, dei segreti utili e pratici agli sposi, che impreziosiscano il giorno del loro matrimonio".