Diario del 12 aprile

ANNA MARIA BRACONE, VASTO

Ho girato questo video durante il tragitto fino e da casa mia per andare a fare la spesa o comprare le sigarette, per due tre volte che sono uscita in questo mese...

È un video che non può contenere ovviamente tutto ciò che stiamo passando in questo momento, ma racconta a modo suo questo triste e difficile periodo in cui le strade sono vuote, gli sguardi spenti e le saracinesche abbassate, mentre la speranza continua a resistere...

Sarà solo un ricordo un giorno, o qualcosa con cui conviveremo a vita, ma comunque un colpo al cuore ogni volta che penseremo a queste immagini, ai telegiornali di adesso, agli ospedali e alle tante persone scomparse...

Buona Pasqua a tutti in un momento così delicato e particolare...

PARIDE ROSSI, VASTO

È un giorno diverso rispetto agli scorsi anni, per credenti e non, che forse per una volta lo vivono allo stesso modo: cercando speranza.

Non ci sono ansie su cosa fare dopo pranzo e nemmeno su dove andare domani, un bene o un male? Chi lo sa, ma la nostra normalità manca veramente tanto. Auguri a tutti!

