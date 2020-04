A Vasto due nuovi positivi al Covid-19 e altri 20 cittadini in quarantena

Con il bolletino di domenica 12 aprile [LEGGI] si registrano due nuovi positivi al Covid-19. Si tratta di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, come spiega in una comunicazione l'amministrazione comunale. Con oggi termina il periodo di quarantena per 5 persone.

Sono 20 le persone per cui è iniziato il periodo di quarantena: di queste 10 sono vastesi rientrati in città dall'estero o da altri Comuni che hanno l'obbiligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, 10 sono le persone che hanno avuto contatto diretto con soggetto positivo.

In totale sono 24 i positivi dall'inizio dell'emergenza (20 attivi), 68 le persone attualmente in quarantena.