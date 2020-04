Sabato Santo, Don Decio D’Angelo: "Stiamo vivendo una nuova socialità fondata sulla solidarietà"

"Stiamo vivendo una nuova socialità nella solidarietà. La mia prigionia è salvezza per gli altri". Nel giorno del Sabato Santo, per la Chiesa un giorno di silenzio e attesa, Don Decio D'Angelo, parroco emerito di Santa Maria Maggiore, esprime così il pensiero sui tempi che stiamo vivendo. La ritualità di questo giorno avrebbe portato a vivere, nella tarda mattinata del sabato, la processione della Madonna Addolorata, con la statua della Pietà portata per le vie del centro storico. Con Don Decio, che per tanti anni ha presieduto questa processione, abbiamo parlato di come la Chiesa vive questi giorni "speciali".