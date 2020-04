Bocchino: "Una legge per aiutare imprenditori, commercianti e studenti a pagare l’affitto"

Dodici milioni di euro. È la cifra che la proposta di legge regionale della Lega prevede a favore di piccoli imprenditori, commercianti, artigiani e studenti universitari per consentire loro di pagare gli affitti di marzo e aprile.

L'iniziativa è della consigliera regionale Sabrina Bocchino: “Il giorno dopo pasquetta, martedì, deposito una legge a favore delle piccole e medie imprese abruzzesi per accedere a sovvenzioni dirette a fondo perduto, per la copertura delle normali spese di funzionamento a decorrere dalla data del 19 marzo 2020 (data di adozione della task force Covid 19) e per un primo trimestre, salvo le dovute verifiche”.

“Noi, a differenza del governo centrale - rivendica la rappresentante del Carroccio - lavoriamo sull’unghia, nel pieno rispetto delle richieste di aiuto dei nostri cittadini. Ho previsto inoltre che la Regione contribuisca a sostenere le spese per locazioni immobiliari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali ed industriali le cui attività sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all’emergenza sanitara. Posso affermare con certezza l’istituzione di un fondo di sostegno per gli studenti fuori sede, ormai impossibilitati dal lockdown ai lavoretti a chiamata che permettevano loro il pagamento dell’alloggio. Al momento la copertura finanziaria per queste disposizioni è di 12 milioni di euro, ma la settimana entrante io e il mio collega Roberto Santangelo speriamo di incrementare il quantum”.