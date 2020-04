Venerdì Santo senza riti pubblici, Don Pellicciotti: "Da questa prova uscirà umanità più solidale"

Per la Chiesa il Venerdì Santo è il giorno del silenzio, il giorno in cui si fa memoria della morte in croce di Gesù. Quello di quest'anno sarà un Venerdì Santo ancor più segnato dal silenzio, con l'emergenza Coronavirus che ha imposto la celebrazione delle funzioni religiose a porte chiuse, con la sola presenza dei sacerdoti in chiesa. Le funzioni del Triduo Santo, come già avviene dall'inizio di marzo, vengono trasmesse da tante parrocchie in diretta streaming, per consentire ai fedeli di collegarsi e vivere seppur "a distanza" le celebrazioni. Mancheranno però le processioni e i riti popolari, che caratterizzano questi giorni in ogni città e in ogni paese.

Abbiamo parlato con Don Giovanni Pellicciotti, parroco emerito della concattedrale di San Giuseppe a Vasto, del senso di questo Venerdì Santo vissuto nelle forme che i tempi attuali impongono.