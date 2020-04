Pacchi di alimenti ai poveri, la Pro loco: "Non è la mano che dona, ma il cuore"

Pacchi pieni di alimenti. Li regalerà la Pro loco di Casalbordino ai poveri del paese.

"Non è a mano che dona, ma il cuore": questo lo slogan dell'iniziativa, "un segno di vicinanza nei confronti delle persone che, in questo momento, hanno più bisogno", si legge in una nota del municipio. "I pacchi alimentari offerti dalla Pro Loco di Casalbordino saranno consegnati al Segretariato Sociale del Comune di Casalbordino che provvederà ad individuare i beneficiari ed attraverso la locale Protezione Civile alla consegna dei pacchi a chi è in difficoltà".

"Vivo ringraziamento - dice il sindaco, Filippo Marinucci - per il gesto di generosità dimostrato dalla Pro Loco che rappresenta un segnale concreto e di vicinanza alla comunità di Casalbordino".