Conte conferma le misure restrittive fino al 3 maggio. Dopo Pasqua riapertura di alcune attività

Misure restrittive confermate fino a domenica 3 maggio. Il premier Giuseppe Conte lo ha annunciato in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Il presidente del consiglio ha confermato i dati incoraggianti provenienti dalla curva dei contagi, ma ha spiegato come non si possa rischiare di vanificare gli sforzi fatti finora.

Dal 14 aprile, inoltre, riapriranno alcuni esercizi commerciali come cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e bambini e alcune attivitità come quelle legate alla gestione dei boschi (silvicoltura, taglio alberi ecc.).

In aggiornamento