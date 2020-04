"In questa Pasqua molto diversa dal solito un affettuoso abbraccio alla grande famiglia del Mattei"

"Un pensiero affettuoso" a tutta "la grande famiglia del Mattei". È l'augurio di buona Pasqua di Fernando Fiore, presidente dell'associazione Amici del Mattei, il sodalizio nato il 28 settembre 2019 su iniziativa di un gruppo di ex studenti della scuola più grande di Vasto [LEGGI].

"In questi mesi drammatici che stiamo attraversando a causa della pandemia di Covid-19, in Italia e nel Mondo - scrive Fiore - le idee che stavano maturando e le iniziative che stavamo assumendo per dare vita e contenuti alla nostra associazione da poco sorta, sono state purtroppo bloccate sul nascere o, comunque, fortemente rallentate. La Pasqua che ci accingiamo a festeggiare sarà, per tutti, molto diversa dal solito. Come presidente pro tempore dell’Aps Amici del Mattei-Vasto e a nome degli amici componenti dell’organo di amministrazione, nel formulare l’augurio che la Santa Pasqua 2020 possa regalare a tutti noi la Pace e la serenità di cui abbiamo bisogno, rivolgo un pensiero affettuoso a voi soci dell’Aps, alle vostre famiglie, alla nostra scuola, al dirigente, dott. Gaetano Fuiano, agli alunni, ai docenti, al personale Ata e a tutti gli ex che consideriamo parte della Grande Famiglia del Mattei".