Pasqua, sulle strade del Vastese controlli a tappeto: stop alle gite fuori porta. Runner multati

"Abbiamo trovato persone che ancora si ostinano ad andare a correre e le abbiamo sanzionate", racconta il comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro. E ora il pericolo è che le persone si mettano in testa di infrangere il divieto di circolazione per non rinunciare alla gita di Pasquetta.

Per questo, le forze dell'ordine hanno predisposto un giro di vite nel weekend pasquale. Nei luoghi tradizionalmente più frequentati nelle festività di primavera si intensificherà la presenza di polizia, carabinieri, finanza, guardia costiera e polizia locale.

Il giro di vite è iniziato ieri sera, quando a Vasto sono arrivate le pattuglie del Reparto prevenzione crimine della polizia di Pescara. Dispositivi di sicurezza rinforzati nel fine settimana per i carabinieri, che predisporranno più pattuglie per sorvegliare h24 le strade della città, con particolare attenzione alle vie principali di accesso. Il giorno in cui prestare la massima attenzione sarà il 13 aprile, giorno di Lunedì dell'Angelo, quest'anno totalmente diverso dagli anni scorsi, perché il divieto di assembramento imporrà lo stop a picnic e gite fuori porta. L'obiettivo delle delle forze dei pubblica sicurezza sarà arginare arrivi principalmente sulla riviera, off-limits sia per i vastesi che per coloro che provengono da fuori città e da altre regioni.

"Le nostre pattuglie - spiega Del Moro - saranno dislocate soprattutto a Vasto Marina, ma anche in altre zone sensibili della città con posti di controllo agli incroci rilevante il traffico in più sensi di marcia. Nei giorni scorsi abbiamo comminato ulteriori contravvenzioni a persone che hanno compiuto spostamenti non giustificati da motivi di necessità".

Per snellire i controlli evitando perdite di tempo, è utile che ognuno, prima di uscire, compili l'autocertificazione senza aspettare di essere fermato a un posto di blocco e farsela riempire dalle forze dell'ordine. Il modulo, che si può scaricare QUI, è disponibile anche nella sede della Protezione civile di Vasto per tutti coloro che non possono stamparlo a casa.