Mezz’ora con... Umberto e Francesco D’Agostino: la corsa è una passione di famiglia

Prima ha iniziato Umberto, passando dalla bicicletta alla corsa. Poi, suo fratello Francesco, ha salutato nuoto e calcio per iniziare a macinare chilometri a piedi. Per i fratelli D'Agostino il podismo è diventato una questione di famiglia con un percorso sportivo in costante crescita. Da atleti non professionisti quali sono, i due giovani di Casalbordino si stanno togliendo belle soddisfazioni in giro per l'Italia.

Ieri abbiamo fatto una chiacchierata con loro nella nostra Mezz'ora con..., parlando dei loro inizi e dei loro obiettivi. Non poteva mancare il ricordo di Antonio Bucci, podista abruzzese recentemente scomparso a cui i due giovani runner hanno voluto dedicare un pensiero.

