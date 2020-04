Coronavirus, corpo militare della Croce Rossa per consegnare la spesa ed evitare assembramenti

Consegneranno a domicilio spesa e farmaci e controlleranno che non si formino assembramenti davanti all'ufficio comunale che eroga i buoni alimentari e lungo le strade della città. Questi saranno i compiti del corpo militare del comitato di Vasto della Croce Rossa durante l'emergenza coronavirus.

Cinque i volontari, uno dei quali attualmente dislocato a Casalbordino, coordinati dal tenente Nicola Scolavino. Forze fresche per dare una mano al personale già impegnato da settimane ad aiutare la popolazione in questa difficile fase di restrizioni e distanziamento sociale. "Il nostro compito - spiega il sottotenente Domenico Di Chiacchio - è supportare il lavoro della Protezione civile nei servizi di pronto farmaco e consegna della spesa. Ci rapporteremo anche con la polizia locale per dare una mano nello svolgimento del servizio di controllo finalizzato a evitare assembramenti sul territorio e davanti all'ufficio municipale in cui si formano code per il ritiro dei buoni spesa".

"Continua senza sosta la collaborazione tra il Gruppo di Protezione Civile di Vasto e la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Vasto. Le due realtà di volontariato vastesi si sono ormai unite in un sodalizio del soccorso che stà funzionando alla perfezione al di la delle più rosee aspettative", comunica la Protezione civile. "Da lunedì inoltre si è aggiunta la Componente Militare della Croce Rossa Italiana che supporterà ulteriormente le operazioni sul territorio".