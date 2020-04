Buoni spesa, a San Salvo possibile presentare le richieste fino al 15 aprile

Per il gran numero di domande pervenute per il mese di aprile per i buoni spesa dell'emergenza coronavirus, l'avviso per accedervi resterà aperto fino a mercoledì 15 aprile alle ore 12. A comunicarlo è l’ufficio Politiche sociali del Comune di San Salvo.

"Il suddetto avviso verrà riaperto nel mese di maggio solo per chi non ha presentato la domanda in aprile – spiega il Comune – Si ricorda che per accedere ai benefici sono richiesti i seguenti requisiti, da autocertificare, redatti secondo la normativa di riferimento (con conseguenze penali in caso di dichiarazioni false) sono:

1. Stato di bisogno;

2. Danno economico da Covid-19;

3. Indicazione di eventuali giacenze postali o bancarie;

4. Indicazione di eventuali sostegni pubblici (Rei, redditi di cittadinanza, ecc) e relativo ammontare;

5. Indicazione di eventuali ammortizzatori sociali e relativo ammontare oltre ai dati anagrafici ed economici relativi all'intero nucleo familiare.

Le priorità, come previsto dalla legge, va data al bisogno e abbiamo inteso dare priorità alle famiglie con minori, malati gravi e disabili in caso di bisogno o danneggiati dall'emergenza. Non è può essere richiesto da chi usufruisce della cassa integrazione".