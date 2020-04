Vasto, 2 nuovi casi di coronavirus. Sei nuove quarantene

Due nuovi casi positivi di coronavirus a Vasto. Lo rende noto il Comune sulla base dei dati forniti dalla Asl all'amministrazione comunale.

Ieri si erano registrate due guarigioni. Il numero totale dei positivi al Covid-19 in città torna a quota 24. Tre persone hanno ultimato il periodo di isolamento domiciliare, 6 le nuove quarantene ("3 componenti dello stesso nucleo familiare di un positivo e 3 cittadini rientrati in città dall'estero o da altri comuni", comunica il municipio attraverso il servizio di messaggistica attivato su WhatsApp nei giorni scorsi ricordando che chi risiede fuori città e torna a Vasto deve restate 14 giorni in isolamento domiciliare.