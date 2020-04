Settimana Santa: Fernando D’Annunzio narra in dialetto vastese la Passione di Gesù

Entra nel vivo la Settimana Santa che, per l'emergenza Coronavirus, sarà vissuta in forma ristretta, senza riti pubblici e le celebrazioni presiedute dai sacerdoti senza la presenza dei fedeli. In questi giorni il poeta vastese Fernando D'Annunzio ha realizzato e pubblicato un video per offrire spunti di riflessione nel segno della tradizione popolare. Ha infatti tradotto la Passione di Cristo in dialetto vastese creando un video con il testo declamato e le immagini di film e delle opere del maestro Mario Pachioli. Un contributo prezioso per vivere i giorni forti della Cristianità.