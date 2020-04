Mezz’ora con... Caterina De Marinis: "Manca vivere il gruppo. Per i ragazzi è un banco di prova"

Puntata "azzurra" quella di ieri della nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento in diretta sul profilo Instagram di Zonalocale. Abbiamo infatti avuto come ospite Caterina De Marinis, responsabile del Club Italia di beach volley con Ettore Marcovecchio e componente dello staff che segue Paolo Nicolai e Daniele Lupo.

Con lei abbiamo parlato di come questo periodo influenza il percorso dei giovani azzurri del beach volley che, dopo un inverno di allenamenti, erano pronti per iniziare la loro esperienza nei tornei nazionali ed internazionali. "Mi manca la routine quotidiana - spiega la De Marinis - ma cerchiamo, attraverso gli strumenti tecnologici, di fare gruppo". Con l'allenatrice vastese abbiamo fatto anche un confronto tra due epoche del beach volley, quella quando lei era giocatrice (e conquistava tanti successi) e quella attuale. Non poteva mancare un passaggio sul rinvio delle Olimpiadi e su come Nicolai e Lupo ora si riorganizzeranno per il nuovo percorso verso Tokyo 2021.

