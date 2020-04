Guanti, camici, gel e disinfettante: il dono della Pro Loco di Roccaspinalveti al San Pio

Non si ferma la grande solidarietà di cittadini, associazioni e aziende in favore degli operatori sanitari dell'ospedale di Vasto. Questa mattina è stata la Pro Loco di Roccaspinalveti a consegnare un carico di materiale prezioso per lo svolgimento dell'attività quotidiana in sicurezza. Guanti, camici, gel per le mani e disinfettanti sono stati affidati alla farmacia interna del San Pio che poi provvederà a distribuirli nei vari reparti dell'ospedale vastese secondo le esigenze.

"Grazie per un dono prezioso e per la testimonianza che quelli della montagna hanno a cuore l'ospedale di Vasto e la sicurezza dei suoi operatori", ha commentato la dottoressa Maria Amato, che questa mattina ha incontrato con Francesca Tana, responsabile della direzione medica, i rappresentanti della Pro Loco che hanno portato l'apprezzato dono.