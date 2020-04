Il dono del negozio cinese: buste con mascherine nelle cassette della posta. "Forza Vasto!"

Centinaia di buste da lettera. Ognuna contiene due mascherine. Una sorpresa nelle cassette della posta di svariati condomini di Vasto. Il regalo è dei titolari di un negozio cinese di via del Porto.

A raccontare il gesto di altruismo è un residente del quartiere, Claudio, che contatta Zonalocale per rivolgere pubblicamente "un ringraziamento al negozio Jolly per la gradita sorpresa che hanno fatto sia a me che al tutto il vicinato lasciando in una busta chiusa due mascherine anti Covid-19. Grazie per la bellissima iniziativa che nessuno si aspettava".

I doni, così importanti in questo periodo in cui i dispositivi di protezione individuale scarseggiano, sono racchiusi in buste da lettera su cui sono stampani il tricolore italiano, la bandiera cinese e le scritte "Forza Italia" e "Forza Vasto".

I proprietari del negozio lanciano anche un messaggio: "Andrà tutto bene. Non riusciamo a distribuirle in ogni viale, ma abbiamo cercato di fare il massimo possibile. Siamo sempre insieme a voi e tutti insieme ce la faremo! Forza Italia!!!! Forza Vasto!".