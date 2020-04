Mezz’ora con... Roberto Naccarella: L’Aquila, 11 anni dopo in un "ricordo silenzioso"

Quella di ieri è stata la giornata del "ricordo silenzioso" nell'anniversario del terremoto a L'Aquila del 2009. Le misure di distanziamento sociale imposte dal periodo che stiamo vivendo hanno condizionato questa giornata della memoria. A L'Aquila non c'è stata la consueta fiaccolata ma un momento di preghiera e ricordo con poche persone. Anche a Vasto si è tenuta in forma ristretta una breve cerimonia per ricordare Davide Centofanti e Maurizio Natale, figli di questa terra che a L'Aquila hanno perso la vita.

E, in questo 6 aprile, anche nella nostra "Mezz'ora con..." abbiamo voluto dedicare uno spazio alla condivisione di pensieri e alla memoria. Lo abbiamo fatto con Roberto Naccarella, giornalista vastese, che nel 2009 era studente universitario in quella che è diventata la sua terra del cuore. In questi anni, ogni 6 aprile, Roberto ha condivisio con noi le sue riflessioni e i suoi pensieri. Lo ha fatto anche ieri, a undici anni da quel triste 6 aprile.

