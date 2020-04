Coronavirus, due nuovi casi a Vasto, 22 in totale, 34 persone in quarantena

"Due nuovi positivi al Covid-19 (un nuovo caso registrato in città, l'altro invece riguarda un paziente vastese affetto da altre patologie ricoverato da diversi giorni all'ospedale di Chieti)". Lo rende noto il Comune di Vasto tramite il servizio WhatsApp attivato nei giorni scorsi.

Quattro persone hanno ultimato la quarantena, altre 7 l'hanno appena cominciata: sono "cittadini rientrati in città dall'estero, o da altri comuni, che hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario". In tutto, le persone in isolamento quarantenario sono state a Vasto, fino ad ora, 124, di cui 34 restano attualmente in quarantena (8 da contatto diretto con positivo e 26 rientrati da fuori città.