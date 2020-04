Mascherina simbolica per la Madonna dei Miracoli: "Proteggi medici, infermieri e volontari"

Alcune volontarie della Protezione civile "Madonna dell’Assunta" di Casalbordino hanno realizzato una "mascherina" che ieri è stata donata a Don Paolo Lemme, priore della Basilica Madonna dei Miracoli, da Tommaso Bucciarelli e Bruno Di Martino. L'omaggio, consegnato davanti alla cripta dove apparve la Vergine, è un dono simbolico per chiedere l'intercessione della Madonna dei Miracoli affinché protegga i volontari, il personale medico sanitario e la popolazione tutta.

"In questo tempo di Quaresima, i cristiani della nostra comunità si uniscono nella preghiera e lo sguardo è rivolto, in particolare, alla Beata Vergine Maria. Una preghiera accorata, anche se scritta in questo tribolato frangente. Papa Francesco ha affidato Roma, l'Italia e il mondo alla Madonna, chiedendo la sua intercessione affinché Dio sconfigga il coronavirus", sottolinea Enzo Dossi, responsabile della comunicazione della Protezione Civile di Casalbordino.