Alpini e cittadini di Schiavi di Abruzzo donano un ventilatore polmonare all’ospedale di Vasto

"Ancora gesti di solidarietà da parte di cittadini nei confronti di chi ogni giorno si batte per salvare vite umane in questo grave periodo di emergenza sanitaria. Oggi, alla mia presenza e a quella del consigliere regionale Manuele Marcoveccchio, è stato consegnato al dirigente medico dell’ospedale San Pio di Vasto, Francesca Tana, un respiratore polmonare donato dagli Alpini e dalla comunità schiavese". Lo scrive il sindaco di Vasto, Francesco Menna, sul suo profilo Facebook.

"Ho voluto ringraziare personalmente Remo Tucci, rappresentante di tutti i donatori, per questo regalo accolto con immensa gratitudine. Questo gesto di affezione alla struttura vastese rappresenta un valido aiuto, utile a fronteggiare questo momento di estrema difficoltà. Una donazione voluta per ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale per il grande lavoro svolto. Invito tutti coloro che possono e vogliono farlo a donare materiale".