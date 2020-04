Il grazie dei vigili del fuoco per le mascherine ricevute in dono

È stato particolarmente gradito dai vigili del fuoco del distaccamento di Vasto il dono ricevuto oggi. La Tcm di San Salvo, che da alcune settimane ha avviato una produzione con la stampa in 3D, ha consegnato una fornitura di mascherine ai vigli del fuoco vastesi che, come tutti gli operatori del settore sanitario e delle forze dell'ordine, si trovano a dover fare i conti con la carenza di dispositivi di protezione individuale.

Le mascherine realizzate dalla ditta guidata da Beniamino Tambelli, sono riutilizzabili poichè sterilizzabili e igienizzabili e usate con i filtri - sostituibili - in dotazione. Un bel gesto che permetterà ai vigili del fuoco della caserma di via Madonna dell'Asilo di continuare ad operare garantendo la sicurezza dei cittadini oltre che la loro e quella delle loro famiglie. Ed ecco che, dagli uomini in servizio, arriva il grazie alla generosità dell'azienda sansalvese.